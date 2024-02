Polícia fecha complexo de imóveis usado para desmanche de carros na zona leste de SP

Os Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo fecharam um complexo de imóveis que era utilizado para desmontar veículos na terça-feira, 27. A estrutura funcionava em três lugares na comunidade Vaquejada, zona leste da cidade de São Paulo.

Duas pessoas foram detidas na Rua das Árvores, onde funcionava a desmontagem. Elas foram flagradas desmanchando uma picape Fiat Toro. A reportagem não localizou os responsáveis pela defesa dupla.

Ainda segundo as investigações, o local contava com a saída de emergência caso o esquema fosse descoberto. “Outros três indivíduos utilizaram a saída de emergência para fugir. O dispositivo tinha como rota um rio no fundo da propriedade”, afirmou o Deic.

A ação foi realizada por policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos. “A equipe realizou levantamentos que revelaram a atividade organizada de desmonte de veículos e distribuição das peças”, afirmou o Deic.

Posteriormente, novas informações revelaram que as atividades da organização se estendiam em outros dois imóveis. Os locais ficavam na Estrada da Vaquejada, pouco mais de 100 metros do setor de desmonte.

“Os dois imóveis serviam para armazenar as peças retiradas dos veículos furtados ou roubados. Os policiais recolheram todo o estoque. Também apreenderam o ferramental utilizado no desmonte”, disse o órgão.