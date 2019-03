Polícia encontra seis corpos na zona sul de São Paulo

A polícia encontrou na tarde deste sábado, 9, seis corpos em um cemitério clandestino na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o chamado para ocorrência aconteceu às 13h54 e houve acionamento do Corpo de Bombeiros para participação na operação. Cinco das vítimas não foram identificadas, mas moradores da região suspeitam que se tratem de jovens que estavam desaparecidos desde o primeiro dia de carnaval, sábado, dia 2.

A ocorrência foi registrada no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) que, junto com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deverá instaurar inquérito para investigar o caso. Segundo a PM, os corpos foram encontrados em estado de decomposição em um terreno na altura do número 168 na Avenida dos Funcionários Públicos, na região do Jardim Vera Cruz.

Identificado

Uma das vítimas identificadas é Weslley Rodrigues. Segundo parentes, ele havia saído de casa no sábado para ir na casa da tia. “Não sabemos o que houve, só recebemos a notícia hoje e fomos para o reconhecimento dos corpos e infelizmente o Weslley estava entre eles. Não sabemos o porquê, não sabemos… Ele saiu de casa no sábado, passou na casa da tia e disse que ia sair como sempre fazia e não retornou mais”, disse um parente do jovem que pediu para não ser identificado.