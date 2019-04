Polícia encontra 2,5 quilos de crack escondidos em balões de festa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2,5 quilos de crack que estavam escondidos em balões de festa em compartimento oculto de um veículo Gol. O confisco aconteceu em uma abordagem de rotina, no km 413 da BR 365, em Patos de Minas, município localizado a 460 km de Belo Horizonte. Ao ser parado, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou a uma busca minuciosa dos agentes da Polícia Rodoviária Federal no veículo. Os agentes também encontraram maconha e R$ 35 mil em espécie no carro. O homem foi detido.