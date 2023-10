Polícia do Rio encontra 4 corpos e investiga relação com o caso dos médicos assassinados

Câmeras de segurança flagraram momento que homens descem de veículo e fazem disparos contra médicos que estavam em quiosque na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na noite desta quinta-feira (5) quatro corpos. A suspeita é que ao menos dois deles seriam de suspeitos de envolvimento na morte de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, na madrugada do mesmo dia. Os nomes não foram informados.

As mortes dos médicos Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diego era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que cobrou apuração do caso e se disse “devastada” com a notícia.

A principal hipótese da polícia para a motivação do assassinato de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, é que um dos profissionais pode ter sido confundido com um miliciano.

A tese foi compartilhada por investigadores do Rio com agentes de São Paulo que prestam apoio ao inquérito. A polícia dos dois Estados e a Polícia Federal apuram o crime cometido.

O médico Perseu Ribeiro Almeida pode ter sido confundido com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho de Dalmir Pereira Barbosa.

Tailon, apontado como miliciano e suposto alvo dos assassinos; ele teria sido confundido com Perseu, médico que morreu baleado – Foto: Reprodução

Segundo o portal G1, Dalmir é apontado por autoridades policiais como um dos chefes de uma milícia que atua na zona oeste da cidade do Rio. Perseu e Taillon possuem fisionomia similar.

Com relação aos corpos dos suspeitos, três foram localizados dentro de um veículo na Rua Abrahão Jabour, na zona oeste. Em um segundo veículo, no bairro Gardênia Azul, foi encontrado o quarto corpo.

Interceptação dá pistas sobre caso

Momentos antes do assassinato dos três médicos na madrugada de quinta-feira, a Polícia Civil do Rio interceptou conversa telefônica que os investigadores consideram um indício de que as vítimas foram mortas por engano.

Na ligação, interceptada com autorização judicial durante investigação que já estava em andamento sobre milicianos que atuam na zona oeste do Rio, um homem diz a outro que “acho que é Posto 2?” e recebe uma resposta que é inaudível.

Quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense onde médicos foram assassinados – Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A voz seria de Juan Breno Malta, conhecido como BMW e principal auxiliar do Philip Motta, o Lesk, ambos, segundo a polícia, ligados à milícia e ao tráfico. Lesk teria rompido com milicianos para aderir à facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo a polícia, BMW havia recebido a informação de que o miliciano Taillon Alcântara Pereira Barbosa estava no quiosque da Naná e tentou explicar o local para um comparsa incumbido de matá-lo. O quiosque da Naná, no entanto, fica entre os postos 3 e 4 da orla da Barra da Tijuca.

Conforme informações da Polícia Civil do Rio, uma quarta vítima do ataque na quinta-feira foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Daniel Sonnewend Proença permanece hospitalizado.

Quem são os médicos mortos?

Marcos de Andrade Corsato possuía mestrado em Ortopedia e Traumatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1997). Atualmente, era membro titular da Federación Latinoamericana de Medicina y Cirugia de la Pierna y Pie, membro da National Geographic Society, membro titular da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé e médico assistente do IOT/ HCFMUSP. Tinha experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia Ortopédica.

Perseu Ribeiro Almeida possuía graduação em Medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (2017). Residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo COT/Martagão – CEOT. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Especialista em Cirurgia do Pé e Tornozelo pelo IOT-HCFMUSP, onde já foi residente. Tinha experiência na área de Medicina, com ênfase em Ortopedia e Traumatologia.

Os profissionais vitimados tinham formação e atuação ligada a São Paulo – Foto: Reprodução

Diego Ralf de Souza Bomfim era graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, da Universidade do Oeste Paulista. Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Santa Rita – Associação Beneficente Bom Samaritano – em Maringá/PR, com aprovação no título de especialista em Ortopedia e Traumatologia, aplicado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. Especialista em Cirurgia do Pé e Tornozelo na Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari – São Paulo/SP, com aprovação na prova de título da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) de 2021.