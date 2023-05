Cotidiano Polícia do Rio diz que encontrou veneno em casa de suspeita de enviar chocolate para mulher

O delegado Fábio Souza afirmou ao programa Fantástico, exibido neste domingo, 28, que encontrou “duas embalagens contendo veneno” na casa da suspeita de enviar o chocolate que provocou a morte por envenenamento de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, no último dia 20 de maio, no Rio de Janeiro.

Sem dar detalhes sobre qual tipo de substância foi encontrada, Souza afirmou que o próximo passo da investigação é encaminhar o material para a perícia para que seja confrontado com o contido no bombom e presente no corpo da vítima.

Além do veneno, a polícia afirma ter encontrado uma pistola, a mesma que a acusada aparece segurando em uma foto que enviou para Lindaci em tom de ameaça em uma outra ocasião. De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o caso, o crime teria sido motivado porque a acusada teve um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci.

A suspeita da polícia e da família é a de que Lindaci tenha morrido após ingerir chumbinho, produto irregularmente utilizado como raticida, misturado ao chocolate que recebeu de forma anônima no dia de seu aniversário. O laudo oficial sobre a causa da morte ainda não foi divulgado pelo IML do Rio de Janeiro.

O Fantástico também ouviu testemunhas do caso, como a irmã de Lindaci e três funcionárias de um salão de beleza para o qual a vítima foi após receber a encomenda. As três afirmaram terem ingerido o chocolate, mas nenhuma delas passou mal.

O programa ainda conversou com o motoboy que entregou a caixa de chocolate e flores para Lindaci. Foi ele quem ajudou com informações para que a polícia pudesse prender a suspeita.

De acordo com o delegado, se comprovada a participação da suspeita do crime, ela vai responder por homicídio duplamente qualificado por envenenamento e motivo fútil. Ela também pode responder pelo crime de corrupção de menor, já que as investigações mostraram que ela mandou o filho menor de idade entregar os bombons envenenados para que o motoboy fizesse a entrega.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira, dia 24, a mulher suspeita de provocar a morte por envenenamento de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. A vítima morreu após comer bombons envenenados que ganhou em 20 de maio, no dia em que estava fazendo aniversário.

Os chocolates, que foram enviados junto com um buquê, sem o nome do remetente, foram apreendidos. Lindaci passou mal após consumir os doces, chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu.

Durante as investigações, os agentes descobriram que o motoboy responsável pela entrega foi contratado em Acari, na zona norte do Rio, pelo filho da suspeita. O homem foi identificado e compareceu à 39ª DP (Pavuna) para prestar esclarecimentos.

De acordo com a 20ª DP, que investiga o caso, o crime teria sido motivado porque a acusada teve um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci. “Entre idas e vindas na relação, a autora desconfiou que o homem a estava traindo com a vítima”, afirmou a polícia.

A acusada foi localizada e detida no bairro Acari. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão por homicídio duplamente qualificado. A defesa não foi localizada pela reportagem.