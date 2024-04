Cotidiano Polícia do DF explode objetos suspeitos perto do aeroporto de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na manhã de terça-feira, 16, após a localização de objetos suspeitos no estacionamento externo de uma empresa locadora de veículos nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.

Agentes da Operação Petardo, protocolo adotado contra ações terroristas na capital federal, se deslocaram para verificar os objetos por volta das 9h. Após análises do esquadrão antibombas e da submissão dos objetos a um scanner, os policiais não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o caráter dos artefatos definindo pela necessidade de detonação.

O local foi isolado e a detonação controlada, realizada. Em seguida, uma reanálise dos destroços foi realizada na busca por conclusões objetivas. Mesmo com a abertura dos objetos através da detonação, o resultado permaneceu inconclusivo. De acordo com a PM, o local foi preservado para uma análise que segue agora a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal.

Apesar das ações policiais ao longo da manhã, as operações de pousos e decolagens do aeroporto não foram afetadas, já que somente o estacionamento do local foi interditado.