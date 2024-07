Brasil e Mundo Polícia descobre chácara usada para o tráfico de drogas no interior de São Paulo

Policiais militares encontraram 25 quilos de cocaína, balanças de precisão e diferentes embalagens dentro de uma chácara em Mairinque, no interior de São Paulo, após receberem uma denúncia anônima. A propriedade usada pelo tráfico de drogas fica na Estrada Municipal Olhos D’Água, no bairro Dona Catarina.

A ação ocorreu no sábado, 27, depois que um denunciante anônimo ligou para a PM alertando sobre um veículo que estaria transportando drogas pela região. Quando as equipes encontraram o automóvel, a motorista disse que trabalhava como faxineira em uma chácara e acompanhou os policiais até lá – não havia nada de ilícito no carro.

No local foi encontrado um saco de cocaína e outros itens usados para embalar a droga. A mulher disse que não tinha conhecimento sobre nada daquilo, e ligou para o companheiro para informar sobre a busca policial.

Enquanto a ocorrência era registrada, outra equipe da PM localizou o homem escondido em uma área de mata. Junto dele, foram encontrados um celular e R$ 1,8 mil em espécie.

O suspeito foi conduzido à delegacia e prestou depoimento. A Polícia Civil busca esclarecer se ele tem relação com o material encontrado na chácara.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Mairinque. As drogas e os objetos foram apreendidos.