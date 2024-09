Polícia de SP reforça cerco a golpistas que atuam na internet; veja como se prevenir

Desde 2022, 264 casos foram solucionados, 492 ordens judiciais foram cumpridas, com 235 pessoas indiciadas

Número de ações desencadeadas pela Polícia Civil para identificar e responsabilizar estelionatários aumentou nos últimos anos - Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), já cumpriu, desde 2022, mais de 2 mil mandados de busca e apreensão em São Paulo contra criminosos que atuam na internet.

O número de ações desencadeadas pela Polícia Civil para identificar e responsabilizar estelionatários aumentou nos últimos anos. Em 2022, foram 115 operações deflagradas pela DCCiber. Neste ano, até o momento, são 171 investigações policiais. Nesse período, 264 casos foram solucionados, 492 ordens judiciais foram cumpridas, com 235 pessoas indiciadas, além de 115 celulares apreendidos.

Para descobrir os esquemas criminosos, os agentes precisam estar sempre vigilantes a novos golpes para identificar os suspeitos que se escondem na internet. “O trabalho realizado precisa de especialização dos profissionais e é feito por meio de uma análise minuciosa. Além das investigações, grande parte das informações é recolhida por meio das apreensões feitas durante as ações contra os suspeitos”, disse o delegado Thiago Chinellato, da 4ª delegacia de lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos.

Dicas

De acordo com a Polícia Civil, uma das dicas mais importantes é não clicar em links desconhecidos ou confiar em endereços de e-mail suspeitos. Em caso de dúvida, sempre ligue diretamente para o órgão responsável para verificar a informação. Também é recomendado ter um programa antivírus instalado no computador para impedir que criminosos acessem as informações pessoais e não transferir dinheiro a desconhecidos.

Outra sugestão para se proteger de fraudes e evitar que os dados sejam expostos é ativar os mecanismos de segurança disponíveis nos dispositivos e aplicações, utilizar senhas seguras, ativar o duplo fator de autenticação, verificar a autenticidade dos sites e aplicações utilizados, manter os aplicativos e dispositivos sempre atualizados e desconfiar de promessas de lucro incompatíveis com o mercado.

Por fim, vale ressaltar a importância de registrar o boletim de ocorrência, inclusive pela Delegacia Eletrônica, para auxiliar nas investigações.