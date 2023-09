Polícia de SP prende suspeito de latrocínio de advogado que marcou encontro por app

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil prenderam na quinta-feira, 21, um dos envolvidos na morte de um advogado em fevereiro deste ano. Na ocasião, a vítima foi atacada enquanto aguardava uma mulher para um encontro marcado por aplicativo de relacionamentos.

O crime aconteceu no bairro do Jaraguá, na zona oeste da capital paulista.

O homem chegou ao local por volta das 21 horas, no entanto, minutos depois foi abordado por dois indivíduos armados. Ele tentou fugir do assalto, mas foi baleado e morreu no local.

Conforme as investigações, a ação foi realizada a partir de informações que permitiram identificar a presença do criminoso na Avenida Sapucaia do Sul, na Vila Renato, na zona norte da cidade.

A prisão foi realizada pela equipe da 1ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio). Durante a abordagem, o procurado não reagiu.

Dias após o crime ter sido cometido, a polícia já tinha prendido um dos envolvidos. “O primeiro detido acabou condenado a pena de 30 anos. O outro participante estava foragido”, afirmou a polícia.