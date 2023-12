Cotidiano Polícia de SP investiga desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. O veículo que pertence a ele foi localizado abandonado nesta segunda-feira, 18, na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Agentes realizam diligências para apurar o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um Boletim de Ocorrência estava sendo registrado no final da manhã como “desaparecimento de pessoa” e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. “O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, declarou a pasta.

A Polícia Civil não havia detalhado, até o início da tarde desta segunda, quais eram as hipóteses envolvendo o desaparecimento do ex-jogador do Corinthians. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e acompanha a ocorrência.