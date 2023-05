Polícia de São Paulo confisca dez carros de luxo na operação ‘Caça Fantasma’

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta terça-feira, 23, dez carros de luxo em poder de organização criminosa que usava ‘laranjas’ para um amplo esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Agentes da Operação ‘Caça Fantasma’ fizeram buscas em endereços residenciais e em uma loja de automóveis situada no município de Barueri, na Grande São Paulo, onde a frota de veículos foi recolhida.

A Polícia também investiga a procedência de um helicóptero negociado pelo grupo sob suspeita. A aeronave está em um hangar na cidade de Osasco, vizinha a Barueri.

A operação está sob responsabilidade da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda, braço da Polícia Civil paulista que combate sonegação. A Divisão é comandada por Eduardo Gobbetti, veterano delegado com atuação em várias unidades policiais ao longo de mais de três décadas.

A Caça Fantasma foi deflagrada por ordem judicial, com autorização para buscas no âmbito de um inquérito que mira a organização criminosa. Sob comando dos delegados Renato Vieira e Najeth Bachour, que trabalham com Gobbetti, os agentes da Divisão sobre crimes contra a Fazenda também recolheram documentos com os alvos da investigação.

O inquérito revela a existência de ‘estabelecimentos simulados’ – empresas de fachada – para a prática de lavagem de dinheiro por meio do uso de ‘laranjas’.