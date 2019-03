Polícia Civil prende 282 por violência doméstica no Paraná

A Polícia Civil do Paraná está nas ruas nesta sexta-feira, 8, para concluir a última etapa da Operação Respeito que visa cumprir mandados de prisão relacionados a casos de violência doméstica. Até às 9h, 241 pessoas tinham sido presas em flagrante, sendo duas por tentativa de feminicídio; além disso, 41 mandados de prisão foram cumpridos, dois deles por feminicídio.

A ação acontece em todo o Estado desde a última quarta-feira, 2, e conta com 250 policiais civis. Entre as ordens judiciais que estão sendo cumpridas também estão pedidos de medidas cautelares referente aos casos de violência contra a mulher cometidos durante o carnaval. A Polícia Civil afirma que o intuito da ação é solucionar os casos registrados em todas as regiões do Paraná.

“A PCPR está trabalhando intensamente para elucidar crimes de violência doméstica, bem como feminicídios, além de empenhar-se em identificar e prender pessoas envolvidas com tais delitos”, informou o órgão por meio de nota.