Polícia apreende fuzil e 1,4 ton de pasta base de cocaína em Borborema

Policiais rodoviários apreenderam 1.423 quilos de pasta base para cocaína numa caminhonete com reboque, na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), na tarde deste sábado, 23, em Borborema, interior de São Paulo.

Junto com a carga, foi apreendido um fuzil calibre 726 e três carregadores. A droga e a arma estavam escondidas num fundo falso do trailer puxado pela caminhonete. O motorista e outro ocupante do veículo foram presos. A apreensão é uma das maiores desse tipo de entorpecente já realizada no Estado. No mercado do crime, essa quantidade de droga pode valer mais de R$ 20 milhões.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o veículo foi parado numa fiscalização de rotina por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Os ocupantes apresentaram nervosismo, o que levou os policiais a fazerem uma busca mais minuciosa, localizando o esconderijo da droga. A pasta base de cocaína estava acondicionada em 1.636 tabletes. Os dois homens foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Ibitinga e presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma. Em audiência de custódia, na manhã deste domingo, 24, a justiça manteve as prisões. A droga foi encaminhada para perícia.