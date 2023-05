Polícia apreende 12,1 toneladas de maconha no interior de SP, recorde no Estado

Polícia suspeita que a carga de maconha, avaliada em R$ 4,4 milhões, procedia do Paraguai e seria distribuída no interior de São Paulo

Agentes da PM encontraram 12 toneladas de maconha em carreta na Rodovia Raposo Tavares - Foto: SSP - Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 12.115 quilos de maconha escondidos entre fardos de papelão em uma carreta, na noite deste domingo, 28, em Palmital, no interior de São Paulo. O motorista do veículo foi preso. A quantidade dessa droga é a maior já apreendida no Estado de São Paulo, segundo a polícia. O recorde anterior, de 12.100 kg, havia sido registrado em uma apreensão de 2021, em Presidente Prudente.

Os policiais suspeitam que a carga de maconha, avaliada em R$ 4,4 milhões, procedia do Paraguai e seria distribuída no interior de São Paulo. Na abordagem, o motorista disse que havia sido contratado através de um aplicativo para pegar a carga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, e entregar em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Lutécia, na mesma região. Seu celular foi apreendido e vai passar por perícia. Se for confirmado que a droga procede do exterior, o caso deve ser encaminhado para a investigação da Polícia Federal.

A apreensão aconteceu na praça de pedágio km 413 da rodovia Raposo Tavares, onde a Polícia Militar Rodoviária fazia a Operação Impacto contra o tráfico de drogas e outros crimes. Na mesma operação, os policiais já haviam apreendido 27 quilos de skunk, droga conhecida como “super maconha”. O motorista, de 25 anos, foi preso. No sábado, 27, eles apreenderam outros 2.500 kg de maconha escondidos em meio a uma carga de milho, em Nhandeara, norte do Estado.

As apreensões realizadas pela PM rodoviária foram comentadas pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no site oficial da pasta. “Combater o tráfico de drogas é destruir a base de diversos outros crimes e diluir uma cadeia ilícita antes que ela destrua diversas famílias”, disse, destacando que a segurança pública do Estado “tem muito a comemorar”.