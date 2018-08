PMs são recebidos a tiros no Morro Dona Marta

Moradores do Morro Dona Marta, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, iniciaram o sábado em meio a um tiroteio. Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), por volta das 7h, policiais militares foram recebidos a tiros durante patrulhamento. “Houve confronto e, até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões”, informou, por meio de sua assessoria de imprensa.

Nas redes sociais, moradores da região publicaram vídeos da troca de tiros. Na página ‘Onde tem Tiroteio no Rio de Janeiro (OTT-RJ, em href=https://www.facebook.com/OTTRJ/videos/310566886360897 target=_blank> https://www.facebook.com/OTTRJ/videos/310566886360897/ )’, foram registrados disparos por volta das 8h da manhã.