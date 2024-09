PMs de São Paulo são demitidos por consumir bebida alcoólica em viatura

Dois soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram demitidos por consumo de bebida alcoólica durante patrulhamento. O caso envolvendo Vitor Climaco Sacramento e Guinters Lemos de Oliveira, na época pertencentes ao 43º Batalhão da capital paulista, foi registrado em 2020, mas a demissão foi oficializada na quinta-feira, 19, em publicação no Diário Oficial do Estado. As defesas de ambos não foram localizadas.

Na ocasião, os policiais foram flagrados e encaminhados ao Hospital da Polícia Militar, onde passaram por exame de alcoolemia, que constatou a embriaguez, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

A conduta dos agentes foi alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A investigação concluiu, conforme consta no documento, que eles cometeram “atos atentatórios à Instituição, ao Estado, consubstanciando as faltas disciplinares de natureza grave”, conforme prevê o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.

Os advogados de defesa dos soldados não foram localizados. O espaço permanece aberto para manifestação.