PM-SP: Parte da rodovia Mogi-Bertioga cedeu em razão das fortes chuvas

A Polícia Militar de São Paulo informou neste domingo, 19, que as fortes chuvas que atingiram o litoral norte do Estado levaram parte da rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) a ceder. Conforme a corporação, a estrada está totalmente interditada em ambos os sentidos, com um bloqueio no quilômetro 82,1, região de Biritiba Mirim.

“Em virtude das fortes chuvas, há registros de deslizamentos de talude e interdições de rodovias no litoral norte e rodovias que acessam a região supracitada”, informou a PM, em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O balanço da corporação dá conta ainda de uma interdição total da Rodovia dos Tamoios (SP-99) entre os quilômetros 65 e 82,7. A pista sul foi interditada e os carros estão sendo redirecionados à pista norte, com cerca de duas horas de espera.

A rodovia Rio-Santos (SP-55) está interditada em trechos de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. “Vários pontos em todo o litoral norte, com interdição parcial, e alguns com pontos de interdição total, causados por quedas de barreiras, quedas de árvores e alagamentos”, diz a PM.

A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) tem interdição parcial no quilômetro 58,5, na região de Natividade da Serra, devido a uma queda de barreira.