Cotidiano PM dispersa torcedores do Flamengo com bombas em festa por títulos de 2022

A Polícia Militar do Rio usou bombas de efeito moral para dispersar torcedores do Flamengo que estariam brigando perto da Assembleia Legislativa fluminense, no centro carioca, onde neste domingo, 12, acontece a comemoração dos títulos conquistados pelo clube no futebol em 2022.

A confusão se generalizou por volta de 13h30, mas antes, às 13h, outros casos de brigas isoladas já tinham acontecido. Não há confirmação de feridos.

Neste domingo, os flamenguistas, convocados pelo clube, celebram a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores da América neste ano. A comemoração reuniu atletas em um caminhão e milhares de torcedores rubro-negros, na Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março. Essas vias são tradicionalmente usadas em desfiles de blocos carnavalescos.