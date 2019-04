PM apreende mais de 17 mil papelotes de cocaína e 7 mil pedras de crack em SP

Foto: Polícia Militar

Equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas pela região do Jardim Taboão, se depararam com um imóvel vazio, na rua Manoel Antonio Pinto. O local chamou a atenção do cão Aruck pelo forte cheiro. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos mais de 500 quilos de entorpecentes.

Dentro do imóvel, a equipe encontrou 28 tabletes, 532 porções e 5.881 potes pequenos plásticos com maconha. Também foram apreendidos 6.120 porções, 17.946 papelotes e alguns sacos com cocaína.

Além disto, foram recuperadas 160 munições de diversos calibres, um carregador de pistola 9 mm, duas máquinas trituradoras, uma para o fechamento das embalagens, dez balanças de precisão, e outros materiais a venda dos entorpecentes.

A ocorrência foi registrada no 89º DP (Jardim Taboão) como localização e apreensão de objeto. A delegacia solicitou ao Instituto de Criminalística perícia no material apreendido.

Com informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.