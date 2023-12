Armamento estava escondido dentro de um veículo, segundo a SSP; ninguém foi preso durante a ação deflagrada no sábado

Ao menos 18 fuzis foram apreendidos pela Polícia Militar no sábado (23), em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. De acordo com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), o “arsenal de guerra” estava escondido dentro de um carro blindado.

“Foram apreendidos 18 fuzis, a maior quantidade do ano no Estado, além de munições e entorpecentes”, disse, em comunicado. Ninguém foi preso durante a ação.

Armamento apreendido pela Polícia Militar em Paraisópolis, no sábado – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Conforme as investigações, o carro estava na Rua Melchior Giola. Policiais do 16º Batalhão receberam a informação sobre um estacionamento aberto com vários veículos, entre eles dois blindados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Durante a averiguação, os PMs localizaram um sedan no qual havia várias armas. Foram apreendidos 18 fuzis de grosso calibre, carregadores, munições, drogas, balança de precisão e até máscara de gás”, afirmou a SSP.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo a pasta, outro carro de luxo, uma BMW blindada, também foi apreendida. Havia uma queixa de furto em relação ao veículo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O caso segue em investigação no 34º DP (Vila Sônia), para onde o carro e o material apreendidos foram levados e a ocorrência será registrada.

“A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar os envolvidos no transporte e armazenamento das armas e munições”, acrescentou a SSP.