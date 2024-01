Plataforma que bloqueia ligações de telemarketing fecha 2023 com 12 milhões de cadastros

A plataforma Não Me Perturbe encerrou o ano de 2023 com mais de 12 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing de empresas de telecom e de oferta de crédito consignado. A iniciativa, criada pelas operadoras de telecom, em operação desde 2019, faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação com os consumidores.

Durante o ano de 2023, 974.902 novos números foram adicionados à base de telefones da Não Me Perturbe, um aumento de 8,8% em relação à 2022. Em média, foram 81.242 novos cadastros por mês.

O Distrito Federal tem a maior proporção entre número de bloqueios e quantidade de telefones fixos e móveis, 8,2% da base de telefones do DF está registrada na Não Me Perturbe. Em números absolutos, São Paulo tem o maior número de telefones cadastrados na Não Me Perturbe. São 5,52 milhões de telefones registrados, totalizando 6,5% dos 85 milhões de números que compõem a base de telefonia fixa e móvel do estado.

“A Não Me Perturbe foi uma das medidas adotadas pelas operadoras para reduzir a prática de telemarketing abusivo, que em 2023 avançou com o lançamento do aplicativo, tornando ainda mais simples o cadastro de números na plataforma”, diz Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, que representa empresas de telecomunicações e de conectividade no País.