Plano Nacional valida metas para aumento da entrada de turistas no Brasil

Portaria do Ministério do Turismo publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 18, valida as metas, diretrizes, linhas de atuação e respectivas iniciativas que compõem o Plano Nacional de Turismo 2018-2022.

Conforme a portaria, o Plano Nacional de Turismo 2018-2022 deverá ser executado em regime de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios.

O Ministério do Turismo deverá estimular a elaboração de planos estaduais, regionais e municipais de desenvolvimento turístico, com o objetivo de fortalecer a gestão descentralizada.

São metas do Plano Nacional de Turismo 2018-2022: aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros de 6,5 para 12 milhões; aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais de US$ 6,5 para US$ 19 bilhões; ampliar de 60 para 100 milhões de brasileiros viajando pelo País; e ampliar de 7 para 9 milhões a quantidade de empregos no turismo.