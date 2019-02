Planalto: governo vai antecipar benefícios do INSS para moradores de Brumadinho

O governo vai antecipar o pagamento de benefícios do INSS para moradores de Brumadinho (MG), afirmou nesta quinta-feira, 7, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. O anúncio com os detalhes será feito “nos próximos dias”, de acordo com nota da assessoria do Planalto.

A medida será direcionada a quem recebe benefícios previdenciários e assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. “A medida valerá para todos os beneficiários registrados no município, independente de terem sido direta ou indiretamente afetados pela tragédia”, diz a nota da assessoria lida pelo porta-voz em coletiva de imprensa.