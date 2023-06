Pfizer suspende desenvolvimento de fármaco para obesidade

A Pfizer anunciou, nesta segunda-feira, 26, que está planejando avançar seu candidato a fármaco danuglipron para um estágio avançado de desenvolvimento como tratamento para obesidade e diabetes tipo 2, mas que vai interromper o desenvolvimento do candidato lotiglipron.

Os resultados publicados na revista médica Journal of the American Medical Association Network Open do ensaio de Fase 2 de danugliprion mostraram uma perda de 4,17 quilos de peso corporal após 16 semanas de uso.

Enquanto isso, a decisão de descontinuar o desenvolvimento do lotiglipron foi baseada em dados de um estudo de fase 1 que encontrou níveis incomumente altos de uma família de enzimas chamadas transaminases. A elevação nas taxas dessas enzimas no corpo pode ser indicativo de problemas no fígado.