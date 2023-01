PF prende no RJ pais acusados de estuprar filhas pequenas e divulgar os crimes

O casal vai ser acusado dos crimes de estupro de vulnerável e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil - Foto: Divulgação - Polícia Federal

O pai e a mãe de duas meninas – de seis anos e de um ano e três meses – foram presos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 5, em Paraty, na Costa Verde fluminense. Ambos são acusados de praticar abusos sexuais contra as crianças, além de filmar os abusos e divulgá-los na internet. O casal vai ser acusado dos crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, respectivamente artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Se condenados, podem ser condenados a até 25 anos de prisão.

As prisões foram feitas na Operação Non Matri, que significa “não é mãe” em latim. As investigações foram iniciadas com base em informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal (Sercopi/PF).

Os policiais federais identificaram vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra crianças que seriam brasileiras. A PF identificou a mãe e as vítimas, todos moradores de Paraty, onde os crimes ocorriam.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis cumpriu os dois mandados de prisão, além de dois de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal. Foram apreendidos quatro celulares, uma filmadora e mais equipamentos de filmagem.

Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia conseguido localizar representantes da defesa do casal para que se pronunciem sobre a acusação. O espaço está aberto para as manifestações de defesa.