PF prende mulher em Cumbica com oito quilos de cocaína na bagagem - O Liberal

A Polícia Federal (PF) prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (Cumbica), uma brasileira que pretendia embarcar para Lisboa com oito quilos de cocaína. A prisão ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira, 5. A droga estava prensada em tabletes, dentro de volumes ocultos na bagagem. A suspeita, de 26 anos, foi interceptada por agentes federais que promovem intensa fiscalização no maior aeroporto do País, alvo de constantes investidas do tráfico.

Ao fazerem a inspeção de bagagens provenientes de um voo de Santa Catarina com o auxílio de cães farejadores, os agentes perceberam, pelas imagens geradas no aparelho de raio-x, volumes inseridos nas estruturas da mala pertencente à mulher que faria conexão para Lisboa.

A dona da bagagem foi localizada e convidada a acompanhar a revista em seus pertences, na presença de testemunhas – protocolo adotado rotineiramente pela PF.

Peritos federais retiraram de um fundo falso, forjado junto aos puxadores da mala, oito quilos de cocaína, embalados na forma de tabletes. A mulher recebeu voz de prisão e será apresentada à Justiça Federal. Ela poderá ser processada por tráfico internacional de drogas.