PF prende funcionários dos Correios do PR por suspeita de roubo de encomendas

A Polícia Federal (PF) no Paraná cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 28, três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra empregados e funcionários terceirizados dos Correios, nas cidades de Curitiba e Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense.

De acordo com a PF, todos os suspeitos trabalhavam no setor de triagem de objetos internacionais e foram presos dentro do Centro de Encomendas Internacionais dos Correios em Curitiba, durante o expediente de trabalho.

A PF também apontou que a “investigação demonstrou que no desempenho da atividade dentro da unidade dos correios, eles agiam de forma dissimulada e promoviam a ruptura de certas encomendas internacionais e se apropriavam de seus conteúdos”. Um desses itens eram drogas sintéticas que foram ilegalmente enviadas para o Brasil.

Os suspeitos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa e peculato, cujas penas podem chegar até 12 anos de prisão.