PF prende em SP traficante que mandava fazer coletes com drogas sob medida

A Polícia Federal, com o apoio do 35º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, prendeu nesta terça-feira, na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande SP, um traficante que aliciava pessoas para o tráfico internacional de drogas por meio do Aeroporto Internacional em Cumbica, Guarulhos.

Policiais federais, que checavam informações a partir da prisão de “mulas do tráfico” no Aeroporto Internacional de São Paulo identificaram um nigeriano suspeito de tráfico em Itaquaquecetuba.

Após a obtenção de mandado de busca e apreensão junto à 1.ª Vara Federal de Guarulhos, os policiais foram ao local, na noite de segunda-feira, e encontraram dois pacotes com cocaína em pó e cinco coletes cujos forros estavam impregnados com cocaína.

Como o suspeito não se encontrava no local, os policiais montaram vigilância e, na manhã de terça solicitaram apoio da PM para realizar a prisão no momento em que o suspeito retornou.

Entre os documentos apreendidos com o homem, de 37 anos, havia comprovantes de pagamento, em seu nome, a uma escola de corte e costura que ministra curso de vestuário e moda assim como detalhes dos manequins de outras pessoas cujas roupas foram confeccionadas sob medida.