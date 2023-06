PF prende em Cumbica brasileiro que queria se juntar ao Estado Islâmico

A Polícia Federal (PF) prendeu um brasileiro que, segundo a corporação, planejava se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico. O homem foi preso no portão de embarque internacional do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte. A Justiça também autorizou buscas em endereços ligados a ele, em São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG). O material apreendido com ele ainda será analisado. O homem, que não teve a identidade revelada, pode responder por “integrar e promover organização terrorista”. O crime, quem tem status de hediondo, está previsto na lei antiterrorismo. A pena pode chegar a cinco a oito anos de prisão.