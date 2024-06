PF prende em Camboriú homem condenado por integrar a máfia italiana

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam um homem acusado de integrar a máfia italiana na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 26. Condenado na Itália pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas, ele é acusado de lavar dinheiro para o tráfico também no Brasil. O nome dele não foi informado.

A prisão aconteceu durante a Operação Toppare. O italiano foi preso em casa, num condomínio de luxo do município catarinense. De acordo com a PF, as investigações começaram após o suspeito ter seu nome incluído na lista de procurados da Interpol.

A Polícia Federal informou que, durante as diligências, foi possível apurar que o homem lavava dinheiro também para o tráfico no litoral catarinense. O patrimônio, que incluía casas e carros de luxo, além de lanchas, chamou a atenção.

Durante a operação, os agentes cumpriram mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e dois mandados de busca e apreensão em imóveis nas cidades de Itajaí e Camboriú. A Justiça também autorizou o sequestro de bens, avaliados em mais de R$ 35 milhões.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará até que sejam realizados todos os trâmites para a extradição para a Itália.