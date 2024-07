Cotidiano PF prende casal e filha no embarque a Paris com quatro quilos de cocaína

A Polícia Federal prendeu oito passageiros de voos internacionais, em ações distintas no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, entre a sexta, 26, e o domingo, 28. Os federais apreenderam quase 40 quilos de drogas. Um casal e a filha foram flagrados no embarque a Paris com quatro quilos de cocaína ‘presa’ a seus corpos.

Outra passageira que também pretendia viajar para a França foi detida com mais dois quilos de cocaína em volumes ocultos na bermuda de ciclista que usava.

O embate em Cumbica é intenso. O tráfico não descansa. A PF não dá trégua. Diariamente, os policiais se dedicam à caçada a ‘mulas’, viajantes que se arriscam a serviço do ousado mercado de drogas.

Nos fins de semana, multiplicam-se os flagrantes no maior e mais agitado aeroporto do País. Os truques dos suspeitos já não surpreendem os federais.

Em mais uma ação, a Delegacia Especial da PF em Guarulhos pegou outro casal de brasileiros com 16 quilos de cocaína, na forma de tabletes, em suas malas. Eles também tinham a França como destino. Uma outra passageira brasileira foi presa quando embarcava para o Catar com quase três quilos de cocaína prensada em uma cinta abdominal.

Já neste domingo, 28, após análise das imagens geradas pelos aparelhos de raio-X das bagagens despachadas para voo a Lisboa, foi identificado ‘material suspeito’ em duas malas de um brasileiro. Ele foi localizado em cima da hora, junto ao portão de embarque, e conduzido à Delegacia da PF, onde foi preso após os exames periciais, realizados diante de testemunhas, indicarem 13 quilos de cocaína ocultos em embalagens de lençóis.

A missão da PF não acaba aí. As prisões em flagrante podem resultar em investigações importantes para atingir organizações do tráfico que insistem em usar Guarulhos como rota para remessa de cocaína ao exterior.