PF prende 7 por roubo de caminhões que usavam bloqueador para ‘blindar’ cativeiro

A Polícia Federal prendeu sete integrantes de uma organização criminosa que realizava assaltos violentos a caminhoneiros em rodovias de São Paulo e fazia uso de bloqueadores de sinal para ‘blindar’ cativeiros. As prisões ocorreram nesta quarta, 17. Dois outros suspeitos estão foragidos.

A Operação Barrière reuniu 70 agentes da PF e da Polícia Militar Rodoviária do Estado, além de promotores do Gaeco – braço do Ministério Público estadual que combate o crime organizado.

Amparada em ordem da 1.ª Vara da Comarca de Barueri (Grande São Paulo), a força-tarefa fez buscas em 17 endereços em Campinas, Barueri e São Paulo.

Foram confiscados nove celulares e um notebook que serão periciados pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da PF em Campinas, base da operação.

Os sete detidos vão permanecer em regime de prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por mais 30.