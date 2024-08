Brasil e Mundo PF flagra no aeroporto mulher com 2 quilos de cocaína na calcinha e em ‘cavidades corporais’

A Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, prendeu nesta quarta-feira, 31, três pessoas – uma jovem de 21 anos e dois homens de 23 e 18 anos, brasileiros – por tentarem embarcar com drogas escondidas em seus corpos, em peças íntimas, e até em cápsulas que foram engolidas. Além disso, os agentes conduziram à Delegacia da PF no Aeroporto dois paraguaios que transportavam, sem autorização, ovos de aves exóticas, que seriam “consumidos para tratamento de pele”, segundo alegaram.

A detenção da jovem de 21 anos ocorreu logo após ela passar pelo scanner corporal. Os agentes verificaram que ela tentava carregar, “em volumes fixados ao corpo, nas peças íntimas e nas cavidades corporais”, quase dois quilos de cocaína. O entorpecente seria levado para a França.

Os dois outros presos também pretendiam embarcar para a França, mas ao serem submetidos ao scanner corporal, foram detidos e encaminhados ao hospital público, em razão das suspeitas de estarem transportando cocaína na forma de cápsulas, “dentro de seus aparelhos digestivos”.

Já ação contra os paraguaios se deu em razão de suspeitas envolvendo o itinerário da dupla, que saiu de Foz do Iguaçu, fez conexão em Guarulhos, para depois embarcar com destino ao Paraguai – segundo a PF, há voo direto para o país, partindo de Foz.

Após revistarem as malas dos homens, os agentes encontraram 24 ovos de aves, semelhantes aos de arara azul. O passageiro alegou que não tinha documentos para transportar os ovos, que seriam de “perdiz grande”, “para serem consumidos, visando tratamento de pele”.

A PF acionou o Ibama, que multou o dono dos ovos em R$ 122 mil, em razão da “ausência das autorizações legais para introdução de espécime silvestre exótica” (não foi possível precisar a espécime). Por não estarem presentes os requisitos legais, não foi lavrado auto de prisão.