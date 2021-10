21 out 2021 às 16:19 • Última atualização 21 out 2021 às 18:03

Cotidiano PF flagra nigeriana em Cumbica com 9 kg de cocaína dentro de velas religiosas

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quinta-feira, 21, uma mulher natural da Nigéria com nove quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. A droga estava escondida dentro de 18 velas religiosas e ela tentava embarcar, com o filho de dois anos, em um voo para Addis Ababa, na Etiópia. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Os servidores da Receita Federal decidiram submeter duas malas à fiscalização indireta, por meio de raio-x, após os cães farejadores apontarem alguma presença estranha. As imagens revelaram substância orgânica dentro de vários objetos. A mulher foi localizada e conduzida à delegacia da PF para perícia das malas. Ela foi presa em flagrante e a criança, encaminhada ao Conselho Tutelar. O destino final da viagem era Conacri, na Guiné.

A presa será apresentada à Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.