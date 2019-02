PF faz operação de busca e apreensão no caso Marielle Franco

A Polícia Federal (PF) realiza uma operação na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, para cumprir oito mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes.

De acordo com informações da PF, a investigação apura possíveis ações que estariam sendo praticadas para criar obstáculos e atrapalhar as investigações dos dois homicídios – que completam um ano no dia 14 de março. As medidas foram autorizadas pela Justiça Estadual, após serem submetidas ao Ministério Público do Rio de Janeiro.