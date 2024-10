PF faz operação contra comércio ilegal de armas e mira deputado e comandante da PM de Roraima

A Polícia Federal (PF) em Roraima vasculha na manhã desta quarta-feira, 23, endereços do comandante-geral da PM do Estado, coronel Miramilton Goiano, e do deputado estadual Rarison Barbosa (PMB) no bojo de uma investigação sobre um esquema de comércio ilegal de armas e munições.

Promotores do Gaeco de Roraima participam da operação.

Os principais alvos da ofensiva são policiais penais e militares. Os filhos do comandante da PM também são investigados. Os federais apuram a ligação entre o esquema de venda ilegal de armas e o garimpo ilegal no Estado.

Agentes vasculharam 16 endereços em Boa Vista e em Fernandópolis, no interior de São Paulo.

A PF identificou uma “intensa negociação de munições e armamentos pelos investigados, em desacordo com as determinações legais e regulamentares”.