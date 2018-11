PF descobre policiais que ‘abriam’ a estrada para madeira clandestina no Maranhão

A Polícia Federal e a Procuradoria deflagraram nesta quinta, 8, a Operação Via Perditionis para interceptar organização criminosa que facilitava a circulação de madeira clandestina nas estradas do Maranhão – especialmente nas rodovias federais que cruzam os municípios ao redor das terras indígenas Awá, Caru e Alto Turiaçu.

A investigação revela suposto envolvimento de agentes da própria Polícia Federal que ‘mantinham contatos com policiais rodoviários federais e com outros servidores públicos, para combinarem a passagem de caminhões madeireiros durante a madrugada pelas rodovias federais’.

A madeira tinha origem ilegal e era transportada clandestinamente. Policiais rodoviários combinavam horários para a passagem dos caminhões carregados e também transmitiam informações privilegiadas sobre operações de fiscalização, mediante propinas. A Polícia Rodoviária Federal também colabora com as apurações.

A Operação Via Perditionis executou ordens judiciais de prisões temporária e preventiva, além de busca e apreensão e afastamento do cargo dos servidores públicos federais ligados ao esquema, decretadas pela Justiça Federal no Maranhão.

“Com parecer favorável da Procuradoria da República no Maranhão, a Justiça Federal determinou a realização de diversas medidas para desarticular a quadrilha”, informou o Ministério Público Federal.

As investigações foram realizadas pela PF, que formulou os pedidos de medidas para combater a organização criminosa reforçados pela manifestação da Procuradoria, que “oferecerá denúncia assim que as averiguações forem concluídas’.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Procuradoria no Maranhão, Via Perditionis se relaciona com outras ações já realizadas de combate à madeira ilegal no Maranhão, para a proteção das terras indígenas e defesa das áreas protegidas pela União no Estado, em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e ainda o Ibama.