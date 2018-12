PF deflagra quarta fase da Operação Take Care contra pornografia infantil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 29, a quarta fase da Operação Take Care, que investiga a produção, o compartilhamento e a publicação de material eletrônico de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Guarulhos (SP) e na capital paulista.

Os investigados nesta fase da operação não possuem relação entre si, segundo a PF. Eles podem responder pelos crimes de divulgação, compartilhamento e publicação de material eletrônico contendo imagens e vídeos de pedofilia, todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas que vão de 3 a 8 anos de prisão.

A primeira fase da Take Care ocorreu em junho deste ano. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um homem foi preso em flagrante no bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo, por posse de material pornográfico de menores.