PF acha quase meia tonelada de cocaína em bloco de concreto no Sul

A Polícia Federal apreendeu neste sábado, 23, 448 quilos de cocaína nas proximidades do município gaúcho de Santiago. Essa foi a maior apreensão da droga no Rio Grande do Sul neste ano.

A abordagem ocorreu nas proximidades de Santiago. A droga foi localizada em um caminhão, escondida em uma caixa de ferro concretada, segundo informações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Federal em São Borja.

O trabalho teve a participação da Delegacia de Repressão a Drogas da PF, das delegacias da Polícia Federal em Santo Ângelo, São Borja e Uruguaiana e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.