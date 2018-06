PF acha 3 kg de cocaína em catálogos de moda em aeroporto

A Polícia Federal apreendeu entre a noite de domingo, 17, e madrugada desta segunda, 18, no Aeroporto Internacional de São Paulo, um volume superior a 30 quilos de cocaína e prendeu dois suspeitos por tráfico. Uma passageira venezuelana, que embarcaria no domingo em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, foi abordada por policiais federais na fila do check-in para entrevista.

Foto: Polícia Federal / Divulgação

A mulher não soube explicar qual era o objetivo de sua viagem e nem disse que cidades iria conhecer naquele país. Ela foi conduzida para revista das bagagens e dos seus pertences. Os policiais encontraram dentro da mala da suspeita 86 catálogos de moda que apresentavam peso incompatível com o esperado.

Os policiais furaram os catálogos e encontraram cocaína, ao todo três quilos. A mulher, de 38 anos de idade, recebeu voz de prisão em flagrante.

Iraque

Na madrugada desta segunda, os federais apreenderam mais 30 quilos de cocaína na bagagem despachada por um passageiro turco.

O homem, de 46 anos de idade, já se encontrava na sala de embarque quando foi abordado pelos policiais federais para acompanhar a revista das duas malas que ele havia despachado. As imagens do aparelho de raio-x mostravam “uma grande quantidade de material orgânico compactado na mala do passageiro”.

Na delegacia os peritos federais identificaram a substância, contida nos 12 volumes encontrados dentro da mala suspeita, como cocaína. O destino da droga era a cidade de Bagdá, no Iraque.