Personalidades pedem justiça após cão ser morto por segurança no Carrefour

Personalidades de diversas áreas estão revoltadas com o caso do cachorro que teria sido envenenado e espancado por um segurança da loja Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. As agressões foram registradas na sexta-feira, 30, no estacionamento do hipermercado.

Manchinha, como era conhecido o cãozinho, era alimentado por alguns clientes e até funcionários do estabelecimento.

A apresentadora Luisa Mell, conhecida ativista na proteção dos animais, teve acesso às câmeras de segurança da loja e divulgou imagens em que aparece o segurança acusado de agressão perseguindo o animal no perfil dela no Instagram.

“Eu estou passando mal com as imagens do ocorrido!”, desabafou.

O apresentador da Globo Luciano Huck publicou uma caricatura de Manchinha. “Chocado. É muita crueldade”, disse.

Sem citar o Carrefour, Whindersson Nunes fez um texto genérico sobre o ‘ser cão’. “Eles não falam, não conseguem dizer ‘moço, eu só queria comer’, nem ‘eu só queria brincar’, mas sempre dá para ver nos olhinhos deles o que eles querem, quem tem um bom coração entende (sic)”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece com um cachorrinho no ombro.

Porém, antes da publicação, o youtuber saiu em defesa do Carrefour. “Vale lembrar que não é empresa inteira que tem culpa, aconteceu no Carrefour de Osasco, um cachorro foi morto a pauladas por um segurança despreparado”, escreveu no perfil oficial no Twitter. A postagem gerou polêmica entre os seguidores do humorista, que rebateu.