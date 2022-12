Personal trainer é presa após aplicar golpe em joalheria e atropelar segurança

Uma personal trainer foi presa em flagrante na zona norte de São Paulo nesta segunda-feira, 26, após aplicar um golpe em uma joalheria de shopping e atropelar um segurança na tentativa de fuga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a prisão aconteceu pouco depois do crime, na mesma região, depois que policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) identificaram o veículo conduzido pela mulher.

“O flagrante foi lavrado por policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio). A mulher responde por estelionato tentado e consumado, tentativa de homicídio e desobediência. A indiciada deu início a fuga utilizando um utilitário de luxo Jeep Compass depois de retirar uma encomenda na loja de joias”, informou a secretaria. “Ela não esboçou reação ao deixar o veículo.”

A mulher teria apresentado um comprovante falso de transferência bancária na hora de retirar os produtos, mentindo sobre ter feito o pagamento pelas peças. Segundo a SSP, funcionários da joalheria perceberam que o mesmo esquema foi utilizado outras 11 vezes pela personal.

Logo que percebeu o golpe, a gerencia da loja acionou a equipe de segurança do shopping, que tentou impedir que a mulher deixasse o estabelecimento. Neste momento, um segurança foi atropelado por ela. Ele teve uma fratura na perna.

“Uma equipe da Rota, avisada sobre a confusão no shopping e com as informações sobre o veículo, avistou o deslocamento da personal pela Rua Voluntários da Pátria. Ela ainda tentou se desvencilhar da guarnição, apesar dos avisos luminosos e sonoros. A abordagem aconteceu depois de 260 metros, na Rua Amaral da Gama. Ela não esboçou reação ao deixar o veículo”, finaliza a SSP, que não divulgou o nome da mulher.