Período de matrículas da Unicamp começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, das 9 às 12h, o período de matrículas presenciais da Universidade de Campinas (Unicamp) dos candidatos aprovados em primeira e segunda chamadas. Os estudantes deverão comparecer nos campi para realizar a matrícula presencial nos cursos em que foram aprovados. Os candidatos deverão consultar as listas na página eletrônica da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

Segundo a Comvest, os estudantes deverão realizar a matrícula em seus respectivos campi, como: Faculdade de Odontologia (FOP), localizado no campus de Piracicaba; Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e Faculdade de Tecnologia (FT), no campus de Limeira; demais cursos, no campus de Campinas.

Este ano, a Unicamp oferece 2.589 vagas em 69 cursos de graduação pelo vestibular e outras 645 vagas pela modalidade Enem-Unicamp.

Documentos para matrícula presencial:

– Diploma ou Certificado de Conclusão do ensino médio, ou equivalente.

– Histórico Escolar completo do ensino médio ou Histórico Escolar completo do ensino fundamental II e certificado de conclusão do Enem, somente para optantes do PAAIS.

– Declaração, conforme modelo do Anexo V do Edital, devidamente assinada, para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

– Para identificação, os convocados deverão apresentar os originais de: Cédula de Identidade Nacional, para brasileiros; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), para estrangeiros residentes no Brasil; e Passaporte para estrangeiros não residentes no Brasil.

– Os convocados que tenham concluído estudos equivalentes ao ensino médio no exterior devem apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria da Educação estadual ou municipal, conforme competência legal.

Outras chamadas

A terceira chamada de ambas as modalidades será divulgada no dia 20 de fevereiro (até as 23h59) e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 22 de fevereiro.

No dia 25 de fevereiro, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Ingresso. A matrícula só estará garantida após sua confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada.

Das 9h do dia 7 de março até as 17h do dia 8 de março , os candidatos ainda não convocados até e inclusive a terceira chamada (em ambas as modalidades) deverão obrigatoriamente fazer a declaração de interesse por vagas, pela internet, na página da Comvest. Deixar de declarar interesse elimina o candidato do processo de convocação nas próximas chamadas.