Brasil e Mundo Pelo terceiro dia consecutivo, SP tem temperatura recorde do ano

O calor da terça-feira, 14, em São Paulo “empatou” com o registrado no dia anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos dois dias a temperatura máxima na cidade foi a mesma, de 37,7°C.

Segunda e terça-feira foram os dias mais quentes do ano e registraram a maior temperatura para um mês de novembro desde o início das medições, em 1943, e a segunda maior medida pelo Inmet em São Paulo.

O recorde histórico em 80 anos é 37,8°C (apenas um décimo a mais), registrado em 17 de outubro de 2014.

Antes de segunda-feira, a maior temperatura de 2023 havia sido de 37,1°C, medida no domingo, 12. Portanto, os últimos três dias – domingo, segunda e terça-feira – foram de recordes consecutivos de temperatura na capital no ano.

A temperatura oficial no município de São Paulo, para o Inmet, é medida na estação convencional do Mirante de Santana, na zona norte. Outros postos de medição podem registrar temperaturas maiores, mas aquela considerada oficial é a desta estação.

Previsão para o feriado

O calor vai continuar em São Paulo nesta quarta-feira, 15 de novembro, feriado do Dia da Proclamação da República. Segundo a Meteoblue, a temperatura máxima deve ser de 36°C, com sensação térmica de 38°C. A mínima deve ser de 21°C.

Na quinta-feira, 16, deve fazer mais calor na capital, diz a Meteoblue: máxima de 37°C e mínima de 24°C.