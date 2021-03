Pela 3ª vez na semana, Estado de SP registra mais de mil mortes por Covid em 24h

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou 1.051 mortes por Covid-19 em 24 horas neste sábado, 27. Esta é a terceira vez nesta semana que os municípios paulistas somados registram mais de mil óbitos pelo novo coronavírus em um mesmo dia. Segundo o governo estadual, o número se deve em parte ao represamento de dados causado por mudanças no sistema de notificação federal. A média móvel desta semana (calculada a partir dos registros dos últimos sete dias) é de 618 mortes.

“Devido à alteração dos critérios de notificação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no SIVEP, que dificultaram registros e desencadearam oscilações nos dados diários no decorrer desta semana, mesmo com o cancelamento destas mudanças no dia 24 pelo Ministério da Saúde”, destacou o governo João Doria (PSDB) em nota.

Ao todo, o Estado tem 2.410.498 casos, 71.747 óbitos e 240.087 internações de pacientes por Covid-19. Na sexta-feira, 26, 30.549 mil pessoas estavam hospitalizadas, das quais 12.674 em leitos de UTI. Em internações, o Estado está há mais de um mês com aumentos consecutivos na média móvel de internações, que foi 3.398 na sexta-feira. Há fila de espera por leitos. As taxas de ocupação são de 92,4% na terapia intensiva e de 83,5% em enfermaria.