Cotidiano Pedra destrói casa e deixa jovem com pernas presas por 5 horas no Rio

Um casa foi destruída neste sábado, 6, ao ser atingida pelo deslizamento de uma grande pedra no Morro do Queto, no Sampaio, na zona norte do Rio de Janeiro. Um jovem de 18 anos foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h, após cerca de cinco horas de trabalho.

Os bombeiros chegaram ao local, na Avenida Marechal Randon, por volta das 5h40m. Na casa atingida viviam seis pessoas, mas apenas Lucas da Silva estava na residência no momento do deslizamento. Ele foi encontrado com as pernas presas sob uma pedra. Após o resgate, foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho.

A Defesa Civil Municipal e o Geo-Rio, órgão responsável pela gestão do risco geológico-geotécnico, foram chamados ao local para verificar o risco de deslizamento de outras pedras. Após avaliação, ao menos duas casas próximas foram interditadas sob risco de rolamento de outras pedras.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local do acidente e se pronunciou por meio das redes sociais.