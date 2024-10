Pé de alpinista é encontrado no Everest e pode resolver mistério de um século

Restos parciais de um explorador foram encontrados no Monte Everest e, de acordo com uma expedição conduzida pela National Geographic, podem pertencer a um alpinista britânico que escalou a montanha mais alta do mundo há um século. Parte da comunidade de montanhistas acredita que ele pode ter sido uma das primeiras pessoas a alcançar o topo, mas não há confirmação de que ele tenha conseguido tal feito antes de morrer.

Antes do lançamento de um documentário, o canal de televisão disse nessa sexta-feira, 11, que a expedição encontrou um pé dentro de uma meia bordada com “AC Irvine” e uma bota que poderiam pertencer a Andrew “Sandy” Irvine.

Ele tinha 22 anos quando desapareceu junto de seu companheiro de escalada, o lendário George Mallory, perto do pico do Everest em 8 de junho de 1924.

A dupla, que buscava se tornar a primeira a conquistar o Everest, foi vista pela última vez a cerca de 245 metros do cume antes de desaparecer. O destino deles tem sido motivo de especulação por parte de alpinistas e historiadores ao longo das décadas.

O corpo de Mallory foi encontrado em 1999, sem que houvesse evidências que apontassem para o fato de os dois terem alcançado o cume do Everest a 8.849 metros.

A possível descoberta dos restos de Irvine pode delimitar a busca por uma câmera Kodak Vest Pocket emprestada aos alpinistas pelo membro da expedição Howard Somervell. Se houver nessa máquina prova fotográfica de que os dois alcançaram o cume antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953, será o equivalente ao Santo Graal para os montanhistas.

A meia e a bota foram encontradas numa altitude mais baixa que os restos de Mallory, no Glaciar Central Rongbuk abaixo da Face Norte do Monte Everest.

“Foi um momento monumental e emocionante para nós e toda a nossa equipe no terreno, e esperamos que isso possa finalmente trazer paz de espírito aos familiares e ao mundo da escalada”, disse o membro da equipe de escalada e explorador da National Geographic Jimmy Chin.

Chin não disse exatamente onde os restos foram encontrados porque quer desencorajar caçadores de troféus. Mas ele está confiante de que outros itens – e talvez até a câmera – estejam por perto.

“Isso certamente reduz a área de busca”, disse à National Geographic.

A família Irvine se voluntariou para comparar os resultados de testes de DNA com os restos para confirmar sua identidade.

Sua sobrinha-neta e biógrafa, Julie Summers, disse que ficou emocionada quando soube da descoberta.

“Eu convivi com essa história desde que tinha 7 anos, quando meu pai nos contou sobre o mistério do Tio Sandy no Everest”, ela disse. “Quando Jimmy me disse que viu o nome AC Irvine na etiqueta na meia dentro da bota, fiquei à beira das lágrimas. Foi um momento extraordinariamente comovente.”

A descoberta, feita por Chin juntamente com os alpinistas e cineastas Erich Roepke e Mark Fisher, foi relatada à Royal Geographical Society, sediada em Londres, que organizou a expedição de Mallory e Irvine juntamente com o Alpine Club.

“Como co-organizadora da expedição ao Everest em 1924, a sociedade aprecia profundamente o respeito que a equipe do Jimmy Chin mostrou pelos restos de Sandy Irvine e sua sensibilidade para com os membros da família de Sandy e outras pessoas conectadas àquela expedição”, disse Joe Smith, diretor da sociedade.

Os restos parciais estão agora em posse da Associação de Montanhismo Tibetana da China, responsável pelas permissões de escalada no lado norte do Everest. (Com Associated Press)