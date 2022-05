PE: Bolsonaro anuncia crédito sem juros a beneficiário do BPC atingido por chuvas

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira,30, a concessão de créditos sem incidência de juros a inscritos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) atingidos pelas fortes chuvas em Pernambuco, que já deixaram ao menos 84 mortos.

Em coletiva de imprensa em Recife após sobrevoar as áreas atingidas, Bolsonaro, ao lado de ministros, afirmou que o governo federal vai prestar toda a ajuda necessária. “Tudo o que pudermos fazer para entregar diretamente para interessados, sem passar por governadores e prefeitos, faremos”, declarou o chefe do Executivo.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o banco vai liberar o saldo do FGTS em até cinco dias para os municípios atingidos por chuvas, desde que solicitado pelos respectivos governos, e anunciou a concessão de mais crédito aos atingidos pela catástrofe com até seis meses de carência.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que o governo vai reconhecer ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, a situação de calamidade em Pernambuco, mas ressaltou que os entes locais precisam fazer o mesmo para ter acesso aos recursos disponibilizados.

De acordo com Ferreira, o MDR estuda propor ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação de uma linha emergencial de crédito para atender a pequenos agricultores e empresários, com recursos do fundo constitucional do Nordeste.

‘Catástrofes acontecem’

Após sobrevoar nesta manhã as áreas atingidas por chuvas na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, Bolsonaro fez uma rápida declaração à imprensa. “Infelizmente essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis Rio, no sul da Bahia, no norte de Minas”, afirmou o presidente.

Bolsonaro manifestou seu pesar às famílias. “Estamos tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. Nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais atender à população”, disse o chefe do Executivo, que elogiou a atuação das Forças Armadas “desde o início das chuvas”.

“Vamos dar apoio aos municípios e ao governo do Estado. O governo federal está sempre alerta para atender à população, independente de pedidos das autoridades locais”, seguiu o presidente.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou ao lado de Bolsonaro que, para uma chuva, o número de mortes é muito elevado. “Ainda tem previsão de chuva para os próximos dias, então as medidas de autoproteção precisam ser mantidas”, declarou.