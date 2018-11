Pauderney Avelino (DEM) debate questões fiscais com Lorenzoni e Bolsonaro

O deputado não reeleito Pauderney Avelino (DEM-AM) disse nesta quinta-feira, 8, que conversou com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente eleito Jair Bolsonaro sobre as prioridades do novo governo para a área fiscal que podem ser votadas no Congresso ainda este ano. Avelino reafirmou que a reforma da Previdência é a discussão número um, mas afirmou que também podem ser propostas mudanças no Orçamento para 2019 que ainda tramita no parlamento.

“Tivemos uma conversa embrionária sobre as questões fiscais. O importante é que haja um discurso alinhado sobre o que é possível ser feito”, disse o deputado ao deixar o centro de transição do novo governo.

Apesar de não ter conversado sobre o assunto com Bolsonaro, Pauderney Avelino defendeu a continuidade do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara pelos próximos dois anos. “Gostaria muito que Maia continuasse porque ele é um ponto de convergência importante na Casa. Mas não conversamos sobre isso hoje”, completou o deputado.