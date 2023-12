Passagem Tom Jobim, no centro de SP, tem interdição parcial para obras

A Passagem Tom Jobim, que faz a ligação entre as avenidas Prestes Maia e Tiradentes, no centro histórico de São Paulo, permanece parcialmente interditada desde a meia-noite desta segunda-feira, 11, no sentido da zona sul, ou do aeroporto, para serviços de manutenção do pavimento a serem executados na via.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que vai monitorar o trânsito nas imediações. Não foi informada a previsão para o término dos serviços no local.

Confira as alternativas:

– O fluxo de trânsito será canalizado para as faixas restantes;

– No sentido aeroporto: os veículos poderão seguir pela Avenida Prestes Maia (sentido aeroporto), retorno sobre a Passagem Tom Jobim, Avenida Prestes Maia (sentido Santana), Avenida Washington Luís, Rua Paula Souza, Rua da Cantareira, Avenida Senador Queirós (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza e Avenida Prestes Maia (sentido aeroporto).

– Equipes da CET vão monitorar a interdição e orientar o trânsito na região. Para mais informações, o motorista pode entrar em contata com o SP156.